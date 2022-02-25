برشلونة يمزق شباك نابولي ويتأهل إلى ثمن النهائي

صعد برشلونة الإسباني لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 - 2 على مضيفه نابولي الإيطالي، يوم الخميس، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في المسابقة القارية.

وكان الفريقان قد تعادلا 1 - 1 في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب (كامب نو) يوم الخميس الماضي، ليظفر برشلونة بورقة الترشح للدور المقبل في البطولة التي انتقل للعب بها عقب حلوله في المركز الثالث بمجموعته في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها من الدور الأول للمرة الأولى منذ 18 موسما.

كانت الفرق التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الثماني بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال، انتقلت للعب في هذا الملحق ببطولة الدوري الأوروبي، لتلاقي الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتتأهل 8 أندية لدور الـ16 لتلاقي خلاله الفرق الثمانية التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفرض برشلونة سيطرته التامة على اللقاء ووجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن عزمه المنافسة بقوة على اللقب القاري، الذي يتطلع للتتويج به لأول مرة من أجل مصالحة جماهيره التي تشعر بخيبة أمل من نتائج الفريق المخيبة خلال الموسم الحالي، الذي شهد ابتعاده مبكرا عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني في ظل تأخره بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر)، بالإضافة لفشله في الفوز بالسوبر الإسباني ثم وداعه المبكر من دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وبادر برشلونة بالتسجيل مبكرا عن طريق خوردي ألبا في الدقيقة الثامنة، فيما أضاف الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 13، لكن لورينزو إنسيني قلص الفارق بتسجيله هدفا لنابولي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وعاد برشلونة لهز الشباك من جديد عن طريق نجمه جيرارد بيكيه، الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 45، ثم أحرز المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الرابع في الدقيقة 59، بينما سجل ماتيو بوليتانو الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 86.