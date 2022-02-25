تيتي يعلن موعد تخليه عن منتخب البرازيل

أعلن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي الجمعة تخليه عن منصبه بعد مونديال قطر 2022، حيث يُعد حامل اللقب خمس مرات مرشحاً دائماً لتعزيز رقمه القياسي.
وقال تيتي البالغ 60 عاماً في مقابلة مع قناة "سبورتيفي" البرازيلية: لا أريد أن أكذب، سأبقى حتى نهاية المونديال.
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