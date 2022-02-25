لاعب أوكراني: أريد الذهاب إلى الحرب

كشف الأوكراني، فاسيل كرافيتس، لاعب ريال سبورتنغ خيخون الإسباني، رغبته بالمشاركة في الدفاع عن بلده بعد الغزو الروسي.

وقال اللاعب البالغ من العمر "24 عاما" في تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية، يوم الجمعة: أريد أن أذهب إلى الحرب وأساعد شعبي، لكن لا يمكنني المساعدة لأنني لا أعرف كيف أطلق النار، وكيف أتحرك، وكيف أعيد تعبئة المسدس، لكن الحقيقة هي أنني أريد أن أساعد، إذا كان يمكنني الذهاب، فسأذهب للدفاع عن أرضي.

وأضاف: جميع مطاراتنا مغلقة، إذا احتاج بلدي إلى الجميع للدفاع عن بلدنا، فسأغادر، سأتحدث إلى النادي وأغادر.

وأردف كرافيتس: أنا لا أنام على الإطلاق، والدتي تتصل بي، إنها تسمع طلقات النار، أنا أتدرب ولكني أفكر فقط في بلدي وعائلتي، زوجتي تبكي 10 مرات في اليوم، إنهم خائفون حتى الموت.

وكشفت التقارير الصحافية أن اللاعب الأوكراني لن يتدرب مع فريقه، وأرسل له النادي كل دعمه عبر الشبكات الاجتماعية، لاسيما أن اللاعب يمر بأوقات عصيبة.