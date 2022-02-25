مانشستر يونايتد يلغي عقد رعاية مع الخطوط الروسية

قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إنه انسحب من عقد رعاية مع الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) بعد أن غزت القوات الروسية أراضي الجارة أوكرانيا.
وقال متحدث باسم النادي: في ضوء الأحداث الجارية في أوكرانيا قررنا الانسحاب من اتفاق الرعاية مع إيروفلوت. نتفهم قلق جمهورنا حول العالم ونقدم الدعم والتعاطف إلى من تأثروا بالأحداث.
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