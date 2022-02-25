نقل نهائي أبطال أوروبا من بطرسبرغ إلى باريس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الجمعة نقل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقررة في مايو، من مدينة سان بطرسبرغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأسفر اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا، الذي جرى الترتيب له بشكل عاجل يوم الجمعة، عن المصادقة على قرار كان متوقعا على نطاق واسع، وذلك بعد مرور أقل من 36 ساعة على دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وسيحتضن استاد فرنسا بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يسع 80 ألف مشجع، نهائي دوري الأبطال المقرر في 28 مايو المقبل، حسب ما أعلنه اليويفا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتقرر فيها نقل النهائي، حيث جرى نقله في النسختين الماضيتين بسبب أزمة جائحة كورونا.

وسبق لباريس أن استضافت نهائي البطولة الأوروبية خمس مرات، من بينها نهائي النسخة الأولى عام 1965، كما استضافت النهائي في 1975 و1981 في ملعب حديقة الأمراء وفي 2000 و2006 في استاد فرنسا.