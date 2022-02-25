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"الأولمبية" تطالب بنقل أو إلغاء الأحداث التي تقام في روسيا

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اللجنة الأولمبية الدولية
شعار اللجنة الأولمبية الدولية

"الأولمبية" تطالب بنقل أو إلغاء الأحداث التي تقام في روسيا

باريس - رويترز

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بعد يوم واحد على الغزو الروسي لأوكرانيا، حثت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة الاتحادات الرياضية الدولية على نقل أو إلغاء الأحداث الرياضية المخطط لها حاليا في روسيا أو روسيا البيضاء.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان: عليهم أن يأخذوا في الحسبان خرق حكومتي روسيا وروسيا البيضاء للهدنة الأولمبية وإعطاء الأولوية المطلقة لسلامة وأمن الرياضيين.

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