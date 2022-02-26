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جنوى يتعادل مع إنتر ويقدم خدمة إلى ميلان

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جنوى إنتر
من لقاء جنوى وإنتر

جنوى يتعادل مع إنتر ويقدم خدمة إلى ميلان

العربية. نت

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قدم جنوى خدمة إلى ميلان، يوم السبت، بعد تعادله مع إنتر بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الإيطالي.

وبالتعادل، رفع إنتر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر ميلان، بينما رفع جنوى رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ 19، علما بأن هناك مباراة مؤجلة لإنتر.

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