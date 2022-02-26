فالنسيا يتعافى بنقاط مايوركا

فاز فريق فالنسيا على مضيفه ريال مايوركا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فالنسيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه جابرييل باوليستا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة. وشهدت المباراة طرد إلياكس موريبا لاعب فالنسيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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ورفع فالنسيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.