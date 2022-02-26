فلاهوفيتش يواصل تألقه ويقود يوفنتوس لهزيمة إمبولي

اقتنص يوفنتوس فوزا مثيرا من مضيفه إمبولي 3 - 2 يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم في الوقت الذي فرض فيه ساليرنيتانا التعادل 1 - 1 على ضيفه بولونيا.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني، تقدم مويس كين بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 32 لكن بعد ثمان دقائق فقط رد سيمون زوركوفسكي بهدف التعادل لإمبولي. وواصل النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش تألقه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45 لينهي يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدفين لهدف.

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وفي الشوط الثاني سجل فلاهوفيتش الهدف الثاني له والثالث ليوفنتوس في الدقيقة 66 ثم سجل أندريا لامانتيا الهدف الثاني لإمبولي في الدقيقة 76. الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 50 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد إمبولي عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب آريكي، تقدم بولونيا بهدف في الدقيقة 43 عن طريق المهاجم النمساوي ماركو ارناوتوفيتش لكن نادر زورتيا أدرك التعادل لساليرنيتانا في الدقيقة 72. ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأخير مقابل 32 نقطة لبولونيا في المركز الثاني عشر.