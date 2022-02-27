إشبيلية يحسم ديربي الأندلس أمام ريال بيتيس

تمسك إشبيلية بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، واجتاز إحدى العقبات الهامة في مشواره بالمسابقة، عقب تغلبه 2 - 1 على ضيفه وجاره اللدود ريال بيتيس يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لفياريال 5 - 1 على ضيفه إسبانيول.

وارتفع رصيد إشبيلية، الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف ريال مدريد (المتصدر)، في حين توقف رصيد ريال بيتيس، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة، عند 46 نقطة في المركز الثالث.

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وحسم أصحاب الأرض ديربي مدينة إشبيلية لمصلحتهم، بعدما افتتح الكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش التسجيل في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف النجم المغربي منير الحدادي الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 41. وسجل سيرخيو كاناليس هدف الشرف لبيتيس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بهذا الانتصار، ثأر أشبيلية من خسارته 1 - 2 أمام بيتيس في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا في يناير الماضي، فيما واصل تفوقه على منافسه بعدما تغلب عليه للمباراة الثالثة على التوالي ببطولة الدوري الإسباني.

وأنعش فياريال آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة، المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الكاسح 5 - 1 على ضيفه إسبانيول في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد فياريال، الذي حقق انتصاره الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، إلى 42 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين توقف رصيد إسبانيول، الذي حصد 3 نقاط فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة، عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفرض فياريال سيطرته على اللقاء منذ الدقائق الأولى، ليتقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، حيث جاءت الأهداف جميعها عن طريق يريمي بينو في الدقائق 14 و20 و45.

وفي الشوط الثاني، واصل بينو تألقه، ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 53، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع بتسجيله (سوبر هاتريك)، فيما سجل الألباني كايدي باري هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 65. واختتم الفرنسي بولايي ديا مهرجان أهداف فياريال في المباراة، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 86.