سوتشيك يسجل هدف فوز وست هام على وولفرهامبتون

أحرز توماش سوتشيك هدفا في الشوط الثاني ليقود وست هام يونايتد للفوز 1-صفر على ولفرهامبتون واندررز وإنعاش آماله في الوجود بالمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وجاء الفوز بشكل مستحق حيث صنع وست هام العدد الأكبر من الفرص ضد وولفرهامبتون الذي دخل دائرة المنافسة للتأهل لبطولة أوروبية. وسدد ديكلان رايس لاعب وسط وست هام كرة في القائم، ليهدر أخطر فرصة للتسجيل قبل الاستراحة.

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لكن وست هام افتتح التسجيل في الشوط الثاني عندما استحوذ ميخائيل أنطونيو على الكرة في الجانب الأيسر وأرسل كرة أرضية حولها سوتشيك إلى هدف من لمسة واحدة.

واستحوذ ولفرهامبتون، الذي استقبل هدفين قرب النهاية ليخسر 2-1 أمام أرسنال يوم الخميس، على الكرة بشكل أكبر بعد ذلك لكنه فشل في تهديد مرمى فابيانسكي بشكل خطير.

وتقدم وست هام إلى المركز الخامس برصيد 45 نقطة من 27 مباراة، وبفارق هدف واحد عن أرسنال، ويتأخر بنقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

لكن أرسنال يملك ثلاث مباريات إضافية عن الفريقين المتقدمين عليه في الترتيب. ويأتي وولفرهامبتون ثامنا وله 40 نقطة.