إصابة زكريا لاعب يوفنتوس تبعده 3 أسابيع

أصيب لاعب وسط منتخب سويسرا ويوفنتوس الإيطالي دينيس زكريا الوافد اليه في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي لإصابة في فخذه كما أعلن ناديه يوم الاثنين ستبعده عن الملاعب لقرابة ثلاثة أسابيع. وأصدر يوفنتوس بيانا أشار فيه إلى أن "فترة تعافي اللاعب تستغرق نحو 20 يوما".
وتعرض زكريا للإصابة قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه ضد امبولي (3-2) في الدوري المحلي يوم السبت ولم يستطع إكمالها.
ويعاني يوفنتوس من إصابات عدة في صفوفه وتحديدا الجناح فيديريكو كييزا ولاعب الوسط الأميركي وستون ماكيني والمدافع المخضرم جورجو كييليني والمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.
ونجح يوفنتوس بعد نتائج متذبذبة في مطلع الموسم الحالي بالارتقاء في سلم ترتيب الدوري المحلي ويحتل حالياً المركز الرابع متخلفاً بفارق 7 نقاط فقط عن المتصدرين نابولي وميلان.
ومن المتوقع ان يعود زكريا الى صفوف السيدة العجوز خلال مباراة فريقه ضد إنتر بعد النافذة الدولية نهاية مارس المقبل.
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