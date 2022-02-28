بالرباعية الثالثة توالياً.. برشلونة يواصل تألقه ويهزم بلباو

واصل برشلونة انتفاضته واستعاد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - صفر على ضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في مختلف المسابقات، إلى 45 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس الرصيد.

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في المقابل، تجمد رصيد أتلتيك بلباو، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 37 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 37، ليواصل هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، فيما أضاف الفرنسي عثمان ديمبلي والهولندي لوك دي يونغ الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و90 على التوالي.

واختتم الهولندي ممفيس ديباي مهرجان الأهداف الكتالونية، بتسجيله الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، واصل برشلونة إبداعه في مبارياته الأخيرة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، حيث أحرز 12 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف فقط في آخر 3 لقاءات للفريق في جميع البطولات، إذ تعد هذه الرابعية هي الثالثة بشكل متتالي بعد فوزه على فالنسيا في الجولة الماضية 1- 4 وعلى نابولي في إياب مواجهتهما في الدوري الأوروبي 2 - 4.