روما يهزم سبيزيا بهدف أبراهام

فاز فريق روما على مضيفه سبيزيا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فيرونا على فينيزيا 3 - 1، وكالياري على تورينو 2 - 1.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعبه تامي أبراهام ،الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وشهدت المباراة طرد كيلفن أميان لاعب سبيزيا، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول

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ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد سبيزيا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق كالياري على مضيفه تورينو 2 - 1.وسجل هدفي كالياري راؤول بيلانوفا وأليساندرو ديولا في الدقيقتين 21 و62، فيما سجل هدف تورينو أندريا بيلوتي في الدقيقة 54. ورفع كالياري رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد تورينو عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق فيرونا على فينيزيا 3 - 1. وسجل أهداف فيرونا الثلاثة جيوفاني سيميوني (هاتريك) في الدقائق 54 و63 و88، فيما سجل هدف فينيزيا ديفيد أوكيريكي في الدقيقة 81. ورفع فيرونا رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.