عودة نوير ومولر إلى تدريبات بايرن

عاد المهاجم توماس مولر إلى تدريبات بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عقب تعافيه من عدوى فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي خاض فيه حارس المرمى مانويل نوير التدريبات عقب خضوعه لجراحة في الركبة.
وكان الثنائي قد غابا عن الفريق لفترة، وتأتي عودتهما مجددا بمثابة أخبار جيدة للفريق قبل مواجهة باير ليفركوزن، ثالث ترتيب الدوري الألماني (بوندسليغا) يوم السبت المقبل، وكذلك مواجهة إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي الاسبوع المقبل.
وتدرب مولر بمفرده عقب غيابه لمدة أسبوع بسبب تعرضه لعدوى كورونا، حيث خضع للحجر الصحي، لكنه قد يكون جاهزا للعب يوم السبت.
أما بالنسبة لنوير، الذي غاب لعدة أسابيع، فقد يشارك هو الآخر في الوقت الذي عبر فيه مدربه يوليان ناغلسمان الأسبوع الماضي عن تفاؤله بإمكانية عودة الحارس الدولي الألماني في أقرب وقت.
ورغم ذلك مازال الفريق يعاني من غياب لاعب الوسط ليو غوريتسكا منذ أوائل ديسمبر الماضي، بسبب إصابة في الركبة، لكن ناغلسمان أوضح أن اللاعب يتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح حاليا.
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