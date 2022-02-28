فيفا ويويفا يوقفان منتخبات وأندية روسيا حتى إشعار آخر

أعلن الاتحادان الدولي "فيفا "والأوروبي "يويفا" لكرة القدم في بيان مشترك يوم الاثنين عن إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجاء في البيان "تتضامن كرة القدم بشكل تام مع المتضررين في أوكرانيا. يتمنى رئيسا الاتحادين أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع، وأن تكون كرة القدم قوة دافعة للوحدة والسلام مجددا".
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