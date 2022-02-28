نابولي يتقاسم صدارة الدوري بهدف قاتل

تقاسم فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع ميلان بعد فوزه على مضيفه لاتسيو 2 - 1خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري ، والتي شهدت أيضا فوز روما على سبيزيا 1 - صفر، وفيرونا على فينيزيا 3 - 1، وكالياري على تورينو 2 - 1.
وتقدم نابولي بهدف سجله لورينزو إنسيني في الدقيقة 62 وتعادل لاتسيو بهدف سجله بيدرو رودريغيز في الدقيقة 88، قبل أن يسجل فابيان رويز هدف الفوز لنابولي الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة
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ورفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام ميلان وتوقف رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع.
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