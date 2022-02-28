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شالكه يلغي شراكته مع غازبروم الروسية

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قميص الفريق الأول

شالكه يلغي شراكته مع غازبروم الروسية

شالكه - رويترز

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أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم إلغاء شراكته مع شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة غازبروم قبل الموعد المحدد.

وقال شالكه على تويتر يوم الاثنين "الإدارة ومجلس الإشراف يجرون مناقشات مع ممثلي الراعي الرئيسي الحالي، وسيتم نشر مزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

وكان النادي قال بالفعل يوم الخميس، إنه أزال شعار شركة غازبروم من قمصانه بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

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