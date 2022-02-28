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يويفا يدرس استبعاد روسيا من مسابقاته

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

يويفا يدرس استبعاد روسيا من مسابقاته

برلين - فرانس برس

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يقترب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من استبعاد روسيا من جميع مسابقاته ردا على الأزمة الروسية الأوكرانية حسب معلومات يوم الاثنين لوكالة "سيد" الألمانية التابعة لوكالة فرانس برس.

وسيكون سبارتاك موسكو أول فريق روسي يتأثر بهذا القرار كونه الوحيد الممثل لبلاده في المسابقات القارية الثلاث للرجال (دوري الأبطال ويوروبا ليغ وكونفرس ليغ)، حيث بلغ ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ومن المفترض أنه سيواجه لايبزيغ الألماني.

وحسب هذا القرار، سيتم أيضًا استبعاد المنتخب الروسي للسيدات من بطولة أوروبا المقرر تنظيمها في يوليو المقبل في بريطانيا. وكانت القرعة أوقعته في مجموعة هولندا والسويد وسويسرا.

وأوضحت "سيد" أن قرار تعليق عضوية روسيا مدعوم من قبل العديد من الاتحادات بينها الاتحادان القويان الألماني والإنجليزي.

وقال عضو مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والمرشح لرئاسة الاتحاد الألماني بيتر بيترس لوكالة "سيد": "لا أستطيع أن أتخيل أنه يمكن أن تكون هناك مباريات ضد روسيا، هذا غير ممكن".

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