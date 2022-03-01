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الأسطورة بيليه يغادر المستشفى

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بيليه في صورة سابقة

الأسطورة بيليه يغادر المستشفى

ريو دي جانيرو - د ب أ

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غادر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه المستشفى بعد تلقي العلاج من التهاب المسالك البولية.

وكان بيليه "81 عاما" دخل مجددا مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو يوم 13 فبراير الماضي، لتلقي العلاج عقب خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم في القولون في أوائل سبتمبر الماضي، كان الأطباء قد اكتشفوه خلال فحص دوري.

واكتشف الأطباء أنه يعاني من التهاب في المسالك البولية بعد ثمانية أيام من دخوله المستشفى، لكن جرى الإعلان اليوم أنه تلقى العلاج من الالتهاب.

وذكر المستشفى في بيان: حالة المريض الإكلينيكية مستقرة وقد شفي من الالتهاب. سيواصل العلاج من ورم القولون الذي جرى اكتشافه في سبتمبر 2021.

وكان بيليه عاد إلى المستشفى لمدة أسبوعين اعتبارا من الثامن من ديسمبر الماضي لمواصلة العلاج.

ويعد بيليه، المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات، واحدا من أربعة نجوم فقط سجلوا أهدافا في أربع نسخ من كأس العالم.

ولا يزال بيليه أبرز هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي، حيث سجل 77 هدفا في 92 مباراة، متفوقا بفارق سبعة أهداف أمام مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

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