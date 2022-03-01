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رابطة الدوري الألماني: لن نوقف اللاعبين الروس

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مقر رابطة الدوري الألماني لكرة القدم

رابطة الدوري الألماني: لن نوقف اللاعبين الروس

برلين - د ب أ

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لن يؤثر الهجوم الروسي على أوكرانيا على العديد من الروابط الرياضية المحلية الألمانية، فلن يواجه اللاعبون الفرديون أي إيقافات، بما في ذلك كرة القدم.

واستبعد الاتحاد الأوروبي لكرة اليد الأندية الروسية والبيلاروسية من البطولات القارية الدولية يوم الاثنين ولكن رابطة الدوري الألماني لن توقع عقوبات.

وقال فرانك بومان الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الثلاثاء: لم يتم طرح السؤال. مضيفا أن إيقاف لاعبين روسيين يلعبان بالدوري، أزات فاليولين لاعب هامبورغ وجليب كالاراش لاعب ملزونغن، سيكون غير عادل.

وقال متحدث رسمي لـ(د.ب.أ) إن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لن تمنع لاعبين فرديين من اللعب مع أنديتهم.

وقال متحدث رسمي باسم رابطة الدوري الألماني لهوكي الجليد إنه سيتم السماح للاعبين الروس باللعب في الدوري. وتريد رابطة الدوري الألماني للكرة الطائرة أن تلتزم بإرشادات الاتحاد الدولي ولكن حاليا لا يوجد أي أساس قانوني لإقصاء اللاعبين الروس.

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