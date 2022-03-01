شاختار: اللاعبون البرازيلون غادروا أوكرانيا بمساعدة تشيفرين

قال شاختار دونيتسك المنافس في الدوري الممتاز الأوكراني لكرة القدم يوم الثلاثاء إن لاعبيه البرازيليين غادروا البلاد بأمان عقب الهجوم الروسي.
وأضاف شاختار، الذي يقع مقره في شرق البلاد، ويضم أكثر من عشرة لاعبين برازيليين في تشكيلته، أن اللاعبين وعائلاتهم قد وصلوا إلى رومانيا.
وأوضح النادي أن اللاعبين الأجانب في منافسه المحلي دينامو كييف غادروا البلاد أيضا.
وقد عبر ثلاثة لاعبين برازيليين من نادي دنيبرو-1 الحدود إلى رومانيا يوم السبت الماضي.
وأضاف شاختار في بيان: تم إجلاء اللاعبين بفضل مساعدة شخصية من ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) وأندريه بافلكو رئيس الاتحاد الأوكراني وليونيد أولينتشينكو رئيس الاتحاد المولدوفي للعبة. نوجه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه العملية.
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