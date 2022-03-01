كلوب: لن نحقق "الرباعية"

قلل يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من الحديث عن إمكانية فوز فريقه بأربعة ألقاب غير مسبوقة هذا الموسم، وأصر على أن الفريق ليس قريبا من تحقيق ذلك.

ومنح الفوز بركلات الترجيح على تشيلسي يوم الأحد الماضي، ليفربول لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية وأول لقب كبير هذا الموسم، لكنه لا يزال يقاتل على ثلاثة ألقاب أخرى.

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واقترب فريق كلوب من بلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وقلص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي إلى ست نقاط ومرشح بقوة للفوز على نوريتش سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي الأربعاء.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: لم يحقق أي فريق الفوز بأربعة ألقاب من قبل. لسنا قريبين حتى من تحقيق ذلك. لقد توجنا بكأس الرابطة ونتأخر عن سيتي في الدوري والآن سنواجه نوريتش في كأس الاتحاد بعد خوض 120 دقيقة يوم الأحد الماضي. لا أرى هذه مجاملة عندما يقول الناس ذلك (فوز ليفربول بأربعة ألقاب) لكن من الأفضل أن يفكر الناس في قدرتنا على تحقيق أشياء جيدة بدلا من التفكير في أننا بلا قيمة. سنواجه العديد من الأندية القوية من الآن وحتى نهاية مايو. للفوز بشيء ما يتعين علينا التركيز على الخطوة التالية وليس التي تليها. هذا ما نفعله.

وأشاد كلوب بلويس دياز القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما بدأ مباراة تشيلسي.

وقال عن لاعبه الجديد: إنه يؤدي بشكل رائع حقا. نحتاج هذه النوعية من الكفاءة. لقد بدأ مباراة كهذه رغم أنه لم ينضم لنا منذ فترة طويلة، وقد قدم أداء مذهلا حقا. نأمل أن يواصل بنفس هذا الأداء لأطول فترة ممكنة.