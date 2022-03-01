لابورتا: أتمنى أن يعيد ديمبلي التفكير في العرض

يأمل جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن يغير جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي من نهجه ويعيد التفكير في العرض المقدم له من النادي الكاتالوني.

ولم يتوصل ديمبلي، 24 عاما، لاتفاق مع برشلونة بشأن تجديد عقده الحالي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما أدى إلى استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق لبعض الوقت في يناير الماضي.

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ولم ينجح ديمبلي في التعاقد مع فريق جديد في فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي، مما دفع المدرب تشافي هرنانديز لإعادة الاعتماد عليه، وقدم ديمبلي عرضا مميزا أمام اتلتيك بلباو يوم الأحد حيث سجل هدف وصنع هدفين ليقود برشلونة لفوز كاسح بأربعة أهداف دون رد.

وقال لابورتا لإذاعة "كادينا سير" يوم الاثنين "ديمبلي يعرف عرضنا وأننا دائما ما أردنا استمراره، نتمنى أنه بحلول نهاية الموسم يكون قد أعاد التفكير في الأمر".

وأشاد لابورتا بنجم برشلونة بيدري، وقال عنه "بيدري في طريقه لأن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل، لكنه يعلم أن عليه العمل بقوة".