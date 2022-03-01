وست هام يمنح لاعبه الأوكراني حرية المشاركة في المباريات

أكد الاسكتلندي ديفيد مويز، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن ناديه لن يتعجل عودة لاعبه الأوكراني أندري يارمولينكو، وذلك بعدما تم منح اللاعب إجازة عقب الهجوم على بلاده من طرف روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر "32 عاما" لم يكن ضمن قائمة الفريق خلال المباراة التي فاز بها وست هام على وولفرهامبتون 1 ، صفر يوم الأحد الماضي، بعدما تم منحه فترة إجازة بصفة ودية.

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ويلعب وست هام يوم الأربعاء أمام مع ساوثهامبتون في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما قال مويز عن يارمولينكو في المؤتمر الصحفي: لقد عاد وأدى بعض التدريبات الخفيفة يوم الاثنين، لقد تبادلت مع حديثا رائعا.

وأضاف:بالتأكيد هو يشعر بالانزعاج مما يحدث، وهو الأمر الذي يشعر به كثير من الناس.

وتابع المدرب الاسكتلندي: لن نتعجل عودته، لقد طلبت منه القدوم لأرى كيف يبدو، إذا كان يشعر بأنه في حالة جيدة وهذا أمر يعود إليه، فسيسافر مع الفريق، إذا لم يحدث ذلك، سنمنحه عدة أيام إضافية.

وقبل انطلاق مباراة الفريق يوم الأحد، أظهر وست هام تعاطفا مع يارمولينكو وأوكرانيا، حيث ارتدى لاعبو الفريق قمصان إحماء تحمل اسم اللاعب، فيما خرج ديكلان رايس مع الفريق وهو يحمل القميص رقم سبعة الذي يرتديه يارمولينكو.