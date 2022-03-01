"أديداس" تعلق شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم

أعلنت شركة "أديداس" للمنتجات الرياضية تعليق شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشركة الألمانية الثلاثاء.
وقال المتحدث: قرّرت أديداس إيقاف شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم بمفعول فوري، علما أن الشركة الالمانية حققت 2.9% من رقم أعمالها عام 2020 في مناطق روسيا وأوكرانيا ورابطة الدول المستقلة.
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وارتبطت الشركة الألمانية بشراكة لسنوات عدة مع الاتحاد الروسي للعبة وقد انضمت إلى الاتحادين الدولي والأوروبي في فرض عقوبة على روسيا بعد هجومها لأوكرانيا.
ومنع "فيفا" وويفا المنتخبات الوطنية الروسية وأنديتها من المشاركة في أي من مسابقاتها.
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