"أوميكرون" يكبد مانشستر يونايتد خسائر كبيرة

سجل مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خسائر مالية صافية بلغت 1.4 مليون جنيه إسترليني (1.88 مليون دولار) في الربع الثاني من العام المالي الحالي نتيجة تراجع إيرادات البث بعد تأجيل عدد من المباريات في ديسمبر الماضي، بسبب تفشي متحور أوميكرون الجديد.
وكشف النادي يوم الثلاثاء أن إيرادات البث انخفضت بنسبة 20.5 في المئة إلى 86.4 مليون جنيه إسترليني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي، بينما زادت الإيرادات الإجمالية بواقع 7.3 في المئة لتصل إلى 185.4 مليون جنيه إسترليني.
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