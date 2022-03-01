ليدز يعين المدرب الأميركي مارش بعد إقالة بييلسا

أعلن ليدز يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين إنه عين جيسي مارش مدربا جديدا خلفا لمارسيلو بييلسا.

وسيمتد عقد الأميركي مارش، مدرب رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني السابق حتى يونيو 2025 وستكون مباراته الأولى في زيارة إلى ليستر سيتي بالدوري يوم السبت.

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وكان ليدز اعلن إقالة مدربه الأرجنتيني السابق مارسيلو بييلسا بعد استقبال الفريق العديد من الأهداف واقترابه من خطر الهبوط.