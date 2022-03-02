إيفرتون يعلّق عقود الرعاية مع الملياردير الروسي عثمانوف

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، يوم الأربعاء، تعليق جميع عقوده الرعائية "بمفعول فوري" مع الملياردير الروسي أليشير عثمانوف، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال في بيان: الجميع في إيفرتون مصدوم وحزين جراء الأحداث المروعة الجارية في أوكرانيا، يؤكّد النادي أنه علّق جميع العقود التجارية للرعاية مع شركات يو أس أم، ميغافون ويوتا، التي يستحوذ عثمانوف، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حصص وازنة فيها.

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وأضاف النادي المكنى "توفيز": اللاعبون، الجهاز الفني وجميع العاملين في إيفرتون يقدمون كل الدعم للاعبنا الأوكراني فيتالي ميكولنكو وعائلته وسيستمرون في ذلك.

ويطلق على اسم مركز تدريب إيفرتون "يو أس آم فينش فارم"، كما يملك عثمانوف خيار إطلاق اسم إحدى شركاته على الاستاد الجديد للنادي في طور البناء مقابل 30 مليون جنيه استرليني (40 مليون دولار).

وكان رجل الأعمال الأوزبكي-الروسي أعلن الثلاثاء تخليه عن مهامه في رئاسة الاتحاد الدولي للمبارزة، مشيراً إلى أن قراره جاء على خلفية عقوبات أوروبية طالته بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

واستثمر عثمانوف ثروته في أندية إنجليزية كأرسنال بين 2007 و2018 قبل أن يبيع حصته، في حين يملك أسهما في نادي إيفرتون حاليا.