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دورتموند يلغي عضوية مستشار ألماني بسبب روسيا

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جماهير دورتموند
صورة لجماهير دورتموند

دورتموند يلغي عضوية مستشار ألماني بسبب روسيا

برلين - د ب أ

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن إلغاء العضوية الشرفية للمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، وذلك لصلته بروسيا.

وجاء ذلك نتيجة إصرار شرودر "77 عاما" على عدم التقدم باستقالته من مناصبه الإدارية في شركات الطاقة الروسية المملوكة للدولة، في أعقاب غزو أوكرانيا.

وذكر دورتموند أن راينهارد أوبال، رئيس النادي، أبلغ شرودر شخصيا بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة النادي.

ويعرف شروردر بأنه من مشجعي فريق هانوفر (الدرجة الثانية)، والذي يقول بأنه لازال بإمكانه زيارة ملعبه.

وقال مارتن كيند رئيس هانوفر في تصريحات لقناة "سبورت 1": لديه صالة مع بعض الأصدقاء، بالطبع يمكنه مواصلة التواجد بها لأنه يدفع مقابل المكان، جيرهارد شرودر ليس موضوعنا حاليا.

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