روسيا في عزلة رياضية بسبب أحداث أوكرانيا

انضم الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الثلاثاء إلى قائمة متنامية من الهيئات الرياضية في فرض حظر على رياضيي روسيا وبيلاروسيا، بينما منعت الهيئات المسؤولة عن التنس اللاعبين من التنافس تحت علم أو اسم الدولتين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.



ومنذ بدء ما وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "عملية عسكرية خاصة" الأسبوع الماضي، وجدت فرق روسيا وبيلاروسيا نفسها محرومة من المشاركة في البطولات الدولية في عدد من الرياضات.



وكانت بيلاروسيا منطقة انطلاق رئيسية للغزو الروسي لأوكرانيا.



وأوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية يوم الاثنين الاتحادات الرياضية بحرمان رياضيي ومسؤولي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات.

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ورد الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحظر رياضيي ومسؤولي البلدين من المشاركة في كافة البطولات في المستقبل المنظور.



ووافق المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى أيضا على دراسة اتخاذ المزيد من الإجراءات، ومن بينها إيقاف اتحاد بيلاروسيا، في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل.



والاتحاد الروسي لألعاب القوى موقوف بالفعل من قبل الاتحاد الدولي منذ عام 2015 بسبب انتهاكات متعلقة بالمنشطات، وبالتالي فإن الرياضيين الروس غير مسموح لهم بالتنافس تحت علم بلدهم في البطولات الدولية.



وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن العقوبة الجديدة تشمل أيضا الرياضيين الروس الذين ينافسون كمستقلين في 2022.



وأضاف سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي: أي شخص يعرفني سيفهم أن فرض عقوبات على الرياضيين بسبب تصرفات حكومتهم ضد التيار. لقد شجبت ممارسات السياسيين التي تستهدف الرياضيين والرياضة لإثارة نقاط سياسية عندما تواصل القطاعات الأخرى أعمالها. الأمر مختلف هذه المرة لأن الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الأخرى قد فرضت عقوبات وتدابير ضد روسيا في جميع القطاعات. يجب على الرياضة أن تلعب دورا وتنضم إلى هذه الجهود لإنهاء هذه الحرب واستعادة السلام. لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نتجاهل ذلك.





هيئات التنس تتخذ إجراءات



يسمح القرار للروسي دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا ولاعبة بيلاروسيا أرينا سبالينكا المصنفة الثالثة على العالم بمواصلة المشاركة في بطولات المحترفين.





كما قرر اتحادا اللاعبين واللاعبات المحترفين إلغاء بطولة مشتركة كان من المقرر إقامتها في موسكو في أكتوبر .



وعلق الاتحاد الدولي للتنس عضوية اتحادي روسيا وروسيا البيضاء وقرر استبعاد كل فرق الدولتين من البطولات الدولية حتى إشعار آخر.



وقالت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، التي رفضت سابقا اللعب ضد الروسية أنستاسيا بوتابوفا في بطولة مونتيري المفتوحة، إنها ستخوض على الأرجح مباراة الثلاثاء.



وأبلغت سفيتولينا محطة "آي.تي.في نيوز" التلفزيونية: سأرتدي ألوان العلم الأوكراني وبالنسبة لي هذا يعني الكثير وستكون أمسية مميزة بالنسبة لي.

المزيد من العقوبات

فرض الاتحاد الدولي للريشة الطائرة حظرا على رياضيي ومسؤولي روسيا وروسيا البيضاء من كافة البطولات الدولية اعتبارا من يوم الثلاثاء.



لكن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة قال إنه سيسمح للاعبين الروس بالمشاركة في بطولتين في إسبانيا هذا الأسبوع لأنهم وصلوا بالفعل إلى الموقع.



وأضاف الاتحاد الدولي: ومع ذلك، سيتنافس هؤلاء اللاعبون كمستقلين، بدون أعلام أو أناشيد وطنية.



كما فرضت الاتحادات الدولية للتجديف والتزلج والكرة الطائرة والرماية حظرا على رياضيي ومسؤولي روسيا وبيلاروسيا من البطولات الدولية بأثر فوري وحتى إشعار آخر.



وقال الاتحاد الدولي للتزلج: بأثر فوري، لن يسمح لأي رياضي من روسيا أو بيلاروسيا بالمشاركة في أي بطولة ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج على أي مستوى حتى نهاية موسم 2021-2022.



ويشمل حظر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة كل الفرق والأندية والمسؤولين في الكرة الطائرة الشاطئية والكرة الطائرة الثلجية أيضا. وجاء القرار بعد فترة وجيزة من تجريد روسيا من حق تنظيم بطولة العالم للرجال.



وأوقف الاتحاد الدولي للدراجات فرق روسيا وبيلاروسيا عن المشاركة في كل البطولات وسحب كل سباقاته المقررة في روسيا وبيلاروسيا من جدول 2022.



لكن الاتحاد الدولي للدراجات قال إن متسابقي روسيا وروسيا البيضاء يمكنهم المشاركة كمستقلين مع فرق لا تنتمي لأي من الدولتين.



وعلق الاتحاد الدولي للألعاب القتالية المختلطة عضوية الاتحاد الروسي واتحاد روسيا البيضاء للقتال بالأيدي.



وقررت شركة الملابس الرياضية الألمانية أديداس تعليق شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم بأثر فوري يوم الثلاثاء.





وقال الاتحاد الدولي للسباحة إنه سيسمح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالتنافس فقط كمستقلين أو كفرق مستقلة.



وأكد الاتحاد الدولي أيضا سحب وسام الشرف الذي سبق أن منحه للرئيس بوتين في 2014.



وقال اللجنة البارالمبية في الولايات المتحدة وكندا إن رياضيي روسيا وبيلاروسيا لا يجب السماح لهم بالمشاركة في البطولات الدولية، بما في ذلك ألعاب بكين البارالمبية الشتوية التي تنطلق يوم الجمعة.



كما حثت اللجنة البارالمبية الدولية على: دراسة إلغاء عضوية روسيا وبيلاروسيا.



وتجتمع اللجنة البارالمبية الدولية يوم الأربعاء لمناقشة وضع روسيا قبل ألعاب بكين.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) يوم الاثنين حظر مشاركة منتخبات روسيا الوطنية وأنديتها

في بطولات المنظمتين، مما يعني أن من المرجح استبعاد روسيا من كأس العالم للرجال هذا العام وبطولة أوروبا للسيدات 2022.



وخصص "يويفا" يوم الثلاثاء مليون يورو (1.11 مليون دولار) من أجل المبادرات الخيرية للأطفال الأوكرانيين الذين تأثروا بالغزو الروسي.