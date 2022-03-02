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محرز يقود سيتي للفوز على بيتربوره

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محرز مانشستر سيتي
محرز محتفلاً بهدفه

محرز يقود سيتي للفوز على بيتربوره

لندن - د ب أ

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تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إلى دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بيتربوره يونايتد 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الدور الخامس من المسابقة.

وسجل هدفي مانشستر سيتي رياض محرز وجاك جريليش في الدقيقتين60 و67.

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