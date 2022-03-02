محرز يقود سيتي للفوز على بيتربوره

غوارديولا يمنح محرز "راحة" بعد الخروج الإفريقي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن الدولي الجزائري، رياض محرز، لن يكون مع الفريق في رحلته يوم ...