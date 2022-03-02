"ديربي الغضب" ينتهي بالتعادل السلبي

تعادل فريق ميلان مع ضيفه إنتر ميلان سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وفشل طرفا "ديربي الغضب" في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين، ليتأجل حسم المتأهل منهما للمباراة النهائية إلى مباراة الإياب التي تقام يوم 20 مارس المقبل.

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ويكفي أي فريق الفوز بأي نتيجة ليتأهل للمباراة النهائية.