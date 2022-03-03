أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة أسكتلندا في تصفيات المونديال

قال مصدر مطلع لـ "رويترز" إن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم طلب من الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) تأجيل مواجهة مهمة أمام اسكتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقررة في 24 مارس.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة في هامبدن بارك في غلاسكو منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر.
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