الاتحاد الروسي لكرة القدم يلجأ إلى "كاس"

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، يوم الخميس، في بيان أنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في لوزان، عقوبة استبعاد منتخب بلاده من الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2022 وكافة المسابقات الدولية.

وكان من المقرر أن تواجه روسيا ضيفتها بولندا في 24 مارس الحالي في نصف نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل للعرس العالمي المقرر في قطر، لكن الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) قررا يوم الاثنين استبعادها من المشاركة في جميع مسابقاتهما ردًا على غزوها أوكرانيا.