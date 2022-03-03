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الدوري الإنجليزي يرحب ببيع أبراموفيتش لتشيلسي

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الروسي أبراموفيتش

الدوري الإنجليزي يرحب ببيع أبراموفيتش لتشيلسي

لندن - رويترز

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أكد ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن رومان أبراموفيتش اتخذ القرار الصائب ببيع نادي تشيلسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لأن ملكية رجل الأعمال (55 عاما) أصبحت غير مستدامة.

ووسط المطالبات المتزايدة بفرض عقوبات على الروسي أبراموفيتش قال مالك تشيلسي في بيان الأربعاء إن البيع يصب في مصلحة حامل لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ورحب ماسترز ببحث أبراموفيتش عن مالك جديد للنادي اللندني لكنه أشار إلى أن هذه العملية تستغرق عدة أسابيع عادة.

وأضاف: أعتقد أن الموقف تصاعد بسرعة هائلة في آخر سبعة أيام وتوصل أبراموفيتش للاستنتاج الصحيح. الوضع غير مستدام في الأجواء الحالية لذا نرحب بالقرار بالتأكيد لمصلحة الجميع ومن بينهم الجماهير.

وتابع: أعتقد أن أسرع عملية بيع لناد بالدوري الممتاز تمت في غضون عشرة أيام وأرى أنه يمكن كسر هذا الرقم لكن عادة تستغرق عملية البيع بعض الأسابيع.

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