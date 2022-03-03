النيران الصديقة تقرب يوفنتوس من نهائي كأس إيطاليا

خطف يوفنتوس فوزا هاما في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه فيورنتينا 1 - صفر، مساء الأربعاء، ليضع قدما في المباراة النهائية من المسابقة.

وسجل لورينزو فونيتي لاعب فيورنتينا هدف المباراة الوحيد لصالح يوفنتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وتقام مباراة الإياب يوم 21 أبريل المقبل على ملعب يوفنتوس، حيث سيتأهل الفائز لمواجهة الفائز من المباراة الأخرى بين ميلان وإنتر ميلان ، حيث خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريقين في مواجهة الذهاب.