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سان جيرمان: راموس خذلنا.. وسنقاتل من أجل مبابي

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مبابي راموس
مبابي وراموس في صورة سابقة

سان جيرمان: راموس خذلنا.. وسنقاتل من أجل مبابي

العربية. نت

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كشف ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أنهم لم يتوقعوا أن ينتكس سيرجيو راموس، المدافع السابق لريال مدريد، بعد الإصابات التي تعرض لها، وأكد أن النادي سيسعى جاهدا من أجل الحفاظ على لاعبه كيليان مبابي.

وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بشأن راموس: تعاقدنا معه وهو بخير بدنيا، لكنه لعب حتى الآن خمس مباريات، للأسف، ما تخيلناه لم يحدث، إنه أمر صعب عليه أيضا وعلى الجميع.

وأضاف: عدم اللعب يجعل من الصعب عليه أن يكون قائدا، لكن الموسم لم ينتهِ بعد.

ونفى المدير الرياضي للنادي الفرنسي الأخبار التي تحدثت عن تقديم 50 مليون يورو سنويا لمبابي، موضحا: ليس صحيحا، لم نرسل عرضا محددا، آخر شيء سنضعه في العقد هو المال، نريد أن نضع أفضل الظروف للاعب حتى يكون الأفضل في العالم.

وحول إمكانية رحيل مبابي إلى ريال مدريد، ذكر ليوناردو: لا يمكنني قول ذلك، لكن لدينا فرصة طالما لم يوقع أي عقد بعد، سنحاول وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه، ولا أعتقد أن نتيجة مباراتنا أمام ريال مدريد ستحسم مستقبله.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان تفوق على ملعبه بهدف نظيف أمام ريال مدريد في مباراة ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، ويحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" مواجهة الإياب الأسبوع المقبل.

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