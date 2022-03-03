(كاف) يعلن مواعيد المباريات المؤهلة إلى المونديال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن مواعيد المباريات الفاصلة لتحديد المنتخبات الخمس المتأهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وذكر (كاف) عبر موقعه الرسمي، يوم الخميس، أن مباريات الذهاب لتلك المرحلة ستقام يوم 25 مارس الجاري، فيما تقام مباريات الإياب يوم 29 من الشهر ذاته.
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يذكر أن الجولة الفاصلة والنهائية ستشهد خمس مباريات، حيث تلعب مصر مع السنغال، والكاميرون مع الجزائر ، والكونغو مع المغرب، ومالي مع تونس، وغانا ونيجيريا، على أن تقام مباراة الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا.
وتقام بطولة كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر العام الجاري .
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