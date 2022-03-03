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"يويفا" يمنع بيلاروسيا من اللعب على أرضها

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يويفا
مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

"يويفا" يمنع بيلاروسيا من اللعب على أرضها

لوزان - أ ف ب

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الخميس، أن كافة الفرق والمنتخبات الوطنية البيلاروسية التي تنافس في مسابقات أوروبية، عليها أن تلعب مبارياتها البيتية على أرض محايدة، في أعقاب دعم بيلاروسيا لموسكو في غزو أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للكرة الأوروبية في بيانها، إن المباريات التي تكون فيها فرق بيلاروسية هي المضيفة ستقام خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير.

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