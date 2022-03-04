الهلال يتلاعب بالنصر ويمزق شباكه في الدوري السعودي

اكتسح الهلال مضيفه النصر 4 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكرر الهلال تفوقه على منافسه، بعد أن تغلب عليه 2 - 1 في دور الثمانية بكأس الملك فبراير الماضي، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني .

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وتقدم الهلال في الدقيقة 17 عن طريق ماتيوس بيريرا، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 75 سجل أوديون إيجالو الهدف الرابع للهلال.

وشهدت المباراة طرد فوينيس موري لاعب النصر في الدقيقة 63، بعد تدخل قوي على قدم موسى ماريغا لاعب الهلال.