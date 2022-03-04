الهلال يتلاعب بالنصر ويمزق شباكه في الدوري السعودي

اكتسح الهلال مضيفه النصر 4 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكرر الهلال تفوقه على منافسه، بعد أن تغلب عليه 2 - 1 في دور الثمانية بكأس الملك فبراير الماضي، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني .
مادة اعلانية
وتقدم الهلال في الدقيقة 17 عن طريق ماتيوس بيريرا، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 75 سجل أوديون إيجالو الهدف الرابع للهلال.
وشهدت المباراة طرد فوينيس موري لاعب النصر في الدقيقة 63، بعد تدخل قوي على قدم موسى ماريغا لاعب الهلال.
اقرأ أيضاً
-
6 احتفالات لا تنسى في ديربي الهلال والنصردائما ما تخطف مباريات الهلال والنصر الأنظار خاصة مع الاحتفالات واللحظات الهامة والحاسمة التي باتت مرتبطة بذكريات متابعي ديربي الرياض، وستتجه الأنظار ... رياضة سعودية
-
منذ 2489 يومًا.. 4 شهدوا فوز النصر على الهلال ذهابًا وإيابًاشهد 4 لاعبين حاليين من كلا الفريقين الفوز الأخير للنصر على الهلال ذهابًا وإيابًا خلال موسم واحد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقق هذا خلال ... رياضة
-
الهلال والنصر في قمة الفرصة الأخيرة للحاق بالصدارةسيتجدد الصراع بين الغريمين الهلال حامل اللقب والنصر في مباراة قمة بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس، لكن هذه المباراة ستمثل على الأرجح ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية