غوارديولا: يونايتد يملك هجوماً "شرساً"

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن غريمه مانشستر يونايتد يملك هجوما شرسا سيشكل تحديا صعبا لفريقه في مباراة قمة يوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر سيتي الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة من 27 مباراة بينما يحتل غريمه يونايتد المركز الرابع برصيد 47 نقطة. ورغم فارق النقاط بين الفريقين، قال غوارديولا إنه يتوقع مباراة قمة تنافسية يوم الأحد على استاد الاتحاد.

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ويتطلع سيتي للفوز ذهابا وإيابا على يونايتد في الدوري بعد انتصاره 2-صفر في آخر مواجهة بينهما في المسابقة في نوفمبر.

وقال غوارديولا للصحفيين يوم الجمعة "يملك يونايتد الخبرة في خطي الهجوم والوسط بوجود بوغبا وماتيتش وطاقة لا تصدق من فريد. لاعبو قلب الدفاع فاران وماغواير وليندلوف كلهم يتمتعون بالخبرة. أتوقع مباراة صعبة ولا أهتم بفارق 19 نقطة بيننا. يلعبون بشراسة أكبر في الهجوم وفي لحظات قوتهم يركض اللاعبون على الأطراف بسرعة كبيرة. يملك الفريق قدرات رائعة".

ومن المقرر أن تكون مواجهة يوم الأحد مباراة قمة مانشستر رقم 50 بين الغريمين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أشاد مدرب سيتي بنظيره في يونايتد رالف رانغنيك قائلا "قام بعمل استثنائي في ألمانيا ... أظهر سريعا هنا بعض الأفكار التي يرغب في تطبيقها".

وتلقى سيتي ضربة قوية بغياب المدافع روبن دياز لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بينما سيغيب ناثان آكي عن مباراة يوم الأحد.

وقال غوارديولا "في مواسم أخرى، غاب أفضل لاعبينا لعدة أشهر. كنت أفضل مشاركة دياز لكنه سيغيب. لن أشتكي. أتعامل مع الأمور كما هي نملك لاعبين آخرين. لدينا 14 أو 15 لاعبا جاهزا. مع هؤلاء اللاعبين سنقاتل ونحاول اللعب بشكل جيد".