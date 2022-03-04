غياب محتمل لكروس أمام باريس سان جيرمان

تحوم شكوكٌ حول مشاركة الألماني طوني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني في المواجهة المنتظرة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم يوم الأربعاء المقبل بحسب مدرّبه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

قال أنشيلوتي يوم الجمعة إن كروس (32 عاماً) الذي سيغيب عن مباراة الفريق الملكي يوم السبت ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني، لمعاناته من إصابة في الأوتار، يحتاج إلى "خمسة أو ستة أيام" للتعافي، فيما يعاني لاعب الوسط الآخر الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي من ارتفاع حرارته ويغيب أيضاً عن مباراة يوم السبت.

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وكان ريال قد خسر مباراة الذهاب أمام سان جرمان صفر-1 في ملعب بارك دي برانس. لكن أنشيلوتي بقي متفائلاً "تدرّبا جيداً أخيراً، ولا أعتقد ان غيابهما لأيام قليلة سيفقدهما لياقتهما".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن إشبيلية ، فيما يحتل ريال سوسييداد المركز السادس بفارق نقطة وراء برشلونة الرابع لكنه لعب مباراة أكثر.