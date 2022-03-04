غياب محتمل لكروس أمام باريس سان جيرمان

تحوم شكوكٌ حول مشاركة الألماني طوني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني في المواجهة المنتظرة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم يوم الأربعاء المقبل بحسب مدرّبه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
قال أنشيلوتي يوم الجمعة إن كروس (32 عاماً) الذي سيغيب عن مباراة الفريق الملكي يوم السبت ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني، لمعاناته من إصابة في الأوتار، يحتاج إلى "خمسة أو ستة أيام" للتعافي، فيما يعاني لاعب الوسط الآخر الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي من ارتفاع حرارته ويغيب أيضاً عن مباراة يوم السبت.
وكان ريال قد خسر مباراة الذهاب أمام سان جرمان صفر-1 في ملعب بارك دي برانس. لكن أنشيلوتي بقي متفائلاً "تدرّبا جيداً أخيراً، ولا أعتقد ان غيابهما لأيام قليلة سيفقدهما لياقتهما".
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن إشبيلية ، فيما يحتل ريال سوسييداد المركز السادس بفارق نقطة وراء برشلونة الرابع لكنه لعب مباراة أكثر.
-
قاهر ريال مدريد يحمل السلاح دفاعًا عن بلاده أوكرانيابعدما حقق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ دوري أبطال أوروبا مع فريق شريف تيراسبول المولدافي بفوزه على ريال مدريد الإسباني، قرر المدرب الأوكراني يوري ... رياضة
-
إشبيلية يحسم ديربي الأندلس أمام ريال بيتيستمسك إشبيلية بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، واجتاز إحدى العقبات الهامة في مشواره بالمسابقة، عقب تغلبه 2 - 1 على ... رياضة عالمية
-
مشكلة وتحد على ريال مدريد حلهما من أجل مبابيتواجه إدارة ريال مدريد مشكلة عليها التعامل معها من أجل التوقيع مع الفرنسي مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات المقبلة، كما أن هناك تحديا ... رياضة