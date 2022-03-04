قرعة كأس إنجلترا تضع تشيلسي في ضيافة قاهر الكبار

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي أقيمت الخميس تشلسي، ثالث الدوري الممتاز، في ضيافة ميدلزبره ثامن دوري الـ"تشامبيونشيب" الذي أقصى ناديين كبيرين من المسابقة.

وفجر ميدلزبره مفاجأتين مدويتين في المسابقة عندما أطاح بمانشستر يونايتد من الدور الرابع بالفوز عليه على ملعب "أولد ترافورد" 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ثم بضيفه توتنهام 1-صفر بعد التمديد في ثمن النهائي.

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وأسفرت القرعة عن مواجهة واحدة بين أندية الدوري الممتاز حيث يحل مانشستر سيتي المتصدر ضيفًا على ساوثمبتون في مهمة لا تخلو من صعوبة، خصوصًا وأن الأخير أطاح بوست هام يونايتد 3-1 من ثمن النهائي.

ويلعب ليفربول، ثاني البريمر ليغ وبطل كأس الرابطة السبت على حساب تشلسي، مع الفائز من المواجهة الختامية للدور ثمن النهائي الإثنين المقبل بين ممثلي الـ"تشامبيونشيب" هادرسفيلد ونوتنغهام فوريست الذي جرد ليستر سيتي من اللقب.

ويلعب كريستال بالاس مع الفائز من المواجهة المقررة لاحقًا بين إيفرتون وبورهام وود (المستوى الخامس).

وتقام المباريات في الفترة بين 18 و21 مارس الحالي.

وهنا قرعة ربع النهائي:

كريستال بالاس - إيفرتون أو بورهام وود

نوتنغهام فوريست أو هادرسفيلد - ليفربول

ميدلزبره - تشلسي

ساوثمبتون - مانشستر سيتي