أوساسونا يستعيد توازنه أمام فياريال.. وفوز إسبانيول

استعاد أوساسونا اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإسباني لكرة القدم وأحرز انتصارا مهما 1 - صفر على فياريال يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز اسبانيول على خيتافي 2 - صفر.
ورفع أوساسونا رصيده إلى 35 نقطة وتقدم للمركز التاسع ، وتجمد رصيد فياريال عند 42 نقطة في المركز السابع علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ثم سجل إزكويل أفيلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 .
وتغلب اسبانيول على خيتافي بهدفين نظيفين سجلهما لياندرو كابريرا في الدقيقة 17 وإيريك كاباكو لاعب خيتافي عن طيق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27 .
ورفع اسبانيول رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر ، وتجمد رصيد خيتافي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.
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