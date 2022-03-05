الفيصلي يعبر الحزم بصعوبة.. والرائد يتغلب على الفيحاء

فاز فريق الرائد على ضيفه الفيحاء 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي شهدت أيضا فوز الفيصلي على الحزم 1 - صفر.
ويدين الرائد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ايدير لوبيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21. ورفع الرائد رصيده إلى29 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز التاسع.
مادة اعلانية
وفي المباراة الثانية، فاز الفيصلي على الحزم بهدف نظيف سجله مارتن بويل في الدقيقة 18. ورفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.
اقرأ أيضاً
-
الباطن يجتاز الفيصلي ويخرج من منطقة الهبوطفاز الباطن 1-صفر على ضيفه الفيصلي ليخرج على حساب منافسه من منطقة الهبوط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد.واستحوذ يوسف الجبلي على الكرة ... رياضة
-
الفيصلي والرائد يتعادلان سلباًخيم التعادل السلبي على مواجهة الفيصلي والرائد يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ورغم محاولات الفريقين طوال ... رياضة سعودية
-
كويفا يقود الفتح للفوز على الفيصليأحرز كريستيان كويفا هدفين بينهما ركلة جزاء وصنع ثالثا في فوز كبير للفتح 4-1 على ضيفه الفيصلي في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية