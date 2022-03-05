الفيصلي يعبر الحزم بصعوبة.. والرائد يتغلب على الفيحاء

فاز فريق الرائد على ضيفه الفيحاء 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي شهدت أيضا فوز الفيصلي على الحزم 1 - صفر.

ويدين الرائد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ايدير لوبيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21. ورفع الرائد رصيده إلى29 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز التاسع.

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وفي المباراة الثانية، فاز الفيصلي على الحزم بهدف نظيف سجله مارتن بويل في الدقيقة 18. ورفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.