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بايرن يتعثر بالتعادل مع ليفركوزن

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بايرن يتعثر بالتعادل مع ليفركوزن

برلين - د ب أ

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أهدر فريق بايرن ميونخ نقطتين ثمينتين في مساعيه للتتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي، وذلك بعد تعادله مع ضيفه باير ليفركوزن 1 - 1 يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.

وفي باقي المباريات اكتسح انتراخت فرانكفورت مضيفه هيرتا برلين 4 - 1 وفاز بوخوم على ضيفه غرويتر فورت 2 - 1 وفولفسبورغ على ضيفه يونيون برلين 1 - صفر وتعادل لايبزيغ مع فرايبورغ 1 - 1.

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