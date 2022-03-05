بعمر 19 عاماً.. هل بيدري أفضل من إنييستا؟

أكد تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني أن إمكانيات لاعبه الشاب بيدري تعيد له ذكريات زميله السابق أندريس إنييستا أحد أساطير النادي الكتالوني.

وحقق تشافي وإنييستا خلال فترتهما التي بدأت مع برشلونة منذ 2008 حتى 2015 20 بطولة مختلفة من أبرزها 3 دوري أبطال أوروبا وبطولتي كأس عالم للأندية و5 بطولات للدوري الإسباني.

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وكان المدرب الكتالوني أكد في وقت سابق أن لاعبه الشاب بيدرو غونزاليس "بيدري" يذكره كثيرا بإنييستا: الطريقة التي يفهم بها بيدري كرة القدم رائعة ومن الجميل مشاهدته يلعب المباريات، يذكرني كثيرا بأندري إنييستا.

وكشف تشافي في مؤتمر صحافي قبل لقاء فريقه أمام إلتشي يوم الأحد بعد تلقيه الانتقادات بسبب المقارنة: قارنت بيدري بإنييستا عفوياً يذكرني به وما زال أنا لا أفكر بشكل مختلف لكني مستاء من الانتقادات.

وأضاف تشافي: إنييستا هو أفضل موهبة رأيتها في تاريخ كرة القدم الإسبانية وهذا أمر سيحفز بيدري ولسنا خائفين من ذلك.