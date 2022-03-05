بيولي: من المحتمل عودة إبراهيموفيتش أمام نابولي

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش قد يعود أخيرا بعد غياب طويل بسبب الإصابة في مباراة قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ضد نابولي.

ويلتقي اثنان من فرق المقدمة الثلاثة في نابولي يوم الأحد، وسيقفز الفائز إلى الصدارة على حساب إنتر ميلان حامل اللقب.

مادة اعلانية

وقد يحصل ميلان على دفعة معنوية قوية مع إمكانية اعتماده على إبراهيموفيتش لأول مرة منذ يناير بعد تعافيه من إصابة في وتر العرقوب. وما زال المهاجم السويدي البالغ من العمر 40 عاما في صدارة قائمة هدافي النادي في الدوري بثمانية أهداف.

وأبلغ بيولي مؤتمرا صحفيا يوم السبت "إبرا في حالة أفضل. تدرب معنا أمس واليوم وسيكون موجودا غدا على الأرجح".

وتصدر ميلان الترتيب حتى قبل أسابيع قليلة، لكن تعادله في مباراتين كان من المفترض أن يفوز بهما - أمام سالرنيتانا متذيل الترتيب وعلى أرضه مع أودينيزي - منح الفرصة لكل من إنتر ونابولي بتجاوزه في الجدول.

ويشعر بيولي بالقلق من المهمة التي تنتظر فريقه في استاد دييغو أرماندو مارادونا أمام مدرب - لوتشيانو سباليتي - لم يسبق له الفوز عليه في جميع المسابقات.

وقال بيولي "سأفوز على سباليتي عاجلا أو آجلا. فلنأمل أن يكون ذلك عاجلا وليس آجلا. لقد قطعنا شوطا طويلا كفريق والآن هناك 11 مباراة متبقية. يجب أن نشعر بالرضا، ولكن من الآن فصاعدا ستكون جميع المباريات حاسمة للغاية ويجب أن ندخلها بالكثير من التركيز والإقناع".

وأضاف "نابولي في حالة جيدة ولديه قدرات رائعة لكننا نمتلكها أيضا. علينا أن نلعب بقوة كبيرة يوم الأحد".