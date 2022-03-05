فالنسيا يهزم غرناطة بثلاثية

أكد فالنسيا انتفاضته في الدوري الإسباني لكرة القدم وحقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة بالفوز الثمين 3 - 1 على غرناطة يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.
ورفع فالنسيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع حيث حقق اليوم انتصاره الثاني على التوالي بعد سبع مباريات غابت فيها الانتصاراته عن الفريق ، وتجمد رصيد غرناطة عند 25 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة السادسة مقابل تعادل واحد فقط في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل غونزالو غيديس وماكسيميليانو غوميز هدفين متتاليين لفالنسيا في الدقيقتين 48 و51.
وأنعشت النيران الصديقة آمال غرناطة في المباراة عندما سجل خاومي دومينيك لاعب فالنسيا هدفا للفريق الضيف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56 ، ولكن فرحة الفريق بالهدف لم تدم طويلا حيث أحرز كارلوس سولير الهدف الثالث لفالنسيا من ضربة جزاء في الدقيقة 62.
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